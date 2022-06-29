Для чего «Зениту» бразильский вратарь без практики? Мантуан — конкурент Бакаева? Зачем Клаудиньо остается в РПЛ? Мнение бразильского журналиста

Бразильский журналист Фабио Алейшо — о новичках «Зенита».

На Алберто надавили родственники

— Давайте начнем с Юри Алберто. Почему он все-таки решил не возвращаться в Россию? Ведь форвард довольно быстро адаптировался в РПЛ, начал давать определенный результат.

— Действительно, мне казалось, что Юри чувствует себя в «Зените» комфортно. Каких-то проблем он тут не испытывал. Но, по-моему, Алберто чувствовал давление со стороны родственников.

— Вот как?

— Мама, папа или бабушка переживали, что молодой парень живет в России. Поэтому он и принял решение вернуться в Бразилию.

— Именно под давлением семьи?

— Думаю, да.

— Из-за общеполитической ситуации?

— Скорее всего. Помню, он весной еще давал интервью вашим коллегам, в котором подчеркнул, что его здесь все устраивает. Но, видимо, с тех пор что-то изменилось. В первую очередь, считаю, на его решение повлияло мнение семьи.

Вратарь Иван. Фото Global Look Press

Чем хорош вратарь Иван?

— Теперь о новичках. Какого уровня вратарь Иван?

— Перспективный голкипер. Он выступал во второй бразильской лиге, зимой его подписал «Коринтианс».

— Только за «Коринтианс» он почти не играл...

— Ему объективно непросто выиграть конкуренцию у Кассио. Это ветеран, легенда клуба, который пока не дает повода усомниться в своем уровне. Опытный голкипер, капитан команды. Так что у Ивана почти не было шансов. Но никто катастрофы из этого не делает. Он еще довольно молод, играл за Олимпийскую сборную Бразилии. Интересно, как он себя проявит в России.

— Но ему еще нужно будет выиграть конкуренцию у Михаила Кержакова.

— С учетом новой формулы лимита на легионеров Ивану будет проще попасть в заявку. Что касается его конкуренции с Кержаковым, думаю, все понимают, что питерский клуб испытывает проблемы на последнем рубеже. Кержаков не очень уверенно действует. Часто ошибается.

— Есть молодой, перспективный Одоевский.

— Да. Но Иван опытнее.

— Так он же не играл за «Коринтианс».

— Вторая бразильская лига — это тоже определенный уровень. Играл в чемпионате Сан-Паулу.

— Вы думаете, Иван посильнее Кержакова?

— В плане опыта бразилец, конечно, уступает. А вот по вратарским качествам, думаю, сильнее. «Зениту» надо решать проблему с вратарем. Лунев был сильнее Кержакова и Одоевского, но и к нему возникали определенные вопросы.

Густаво Мантуан. Фото Global Look Press

Мантуан сильнее Бакаева?

— Теперь о Мантуане.

— Игрок с серьезной перспективой. Но самое главное — он может закрывать несколько позиций. Способен действовать слева, справа, причем как в полузащите, так и в обороне. Его очень ценит главный тренер «Коринтианса» Виктор Перейра. Последние два месяца Мантуан смотрелся здорово. Болельщики его обожают. И когда я опубликовал новость, что «Зенит» обменяет Юри Альберто на него, они взмолились: «Пожалуйста, только не Мантуан!»

— Однако статистика его не слишком убедительная.

— Пожалуй, он пока отдает не так много голевых передач. Но в тактическом плане очень важный футболист для «Коринтианса». Обостряет, отдает предголевые пасы. Не всегда голые цифры говорят о потенциале футболиста.

— Где ему все-таки комфортнее в полузащите — слева или справа?

— Пожалуй, слева.

— Но там Клаудиньо.

— Резонное замечание. Пока не могу сказать, где его видит Семак. Вчера против «Бока Хуниорс» он, кстати, сыграл справа.

— Мантуан — еще один конкурент Бакаева?

— На бумаге — по идее, да. Хотя есть некоторые сомнения.

— Что вы имеете в виду?

— Мне кажется, они разные. Бакаев может играть и типичную «десятку». А Мантуан скорее «семерка», более агрессивный на фланге. Бразилец хорош в обороне. Знаете, с кем уместнее сравнить Мантуана?

— С кем?

— С Далером Кузяевым. Вот у них функционал похож.

Клаудиньо. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Какая мотивация у Клаудиньо и Малкома?

— Проходила информация, что «Зенит» может выкупить Мантуана у «Коринтианса» за 10 миллионов. Адекватная цена?

— Почему нет? Нормальная сумма за такого игрока, который еще прибавит.

— А Мантуан может сыграть в центре нападения?

— Не думаю. Прямая замена Юри Алберто — это все же Кассьерра.

— В результате этого обмена на одного бразильца в «Зените» стало больше. Это не опасно для коллектива?

— Мне кажется, нет. Все-таки бразильцы дали результат, внесли свой весомый вклад в чемпионство. Оказались эффективнее аргентинцев, которые были до них. Еще один немаловажный момент — у Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана один агент.

— У вас есть уверенность, что Клаудиньо летом останется в «Зените»? Его периодически сватают в «Бенфику».

— Думаю, и он, и Малком никуда сейчас не уедут. Пока так.

— Но какая у них мотивация? Они игроки серьезного уровня, а Россия осталась без еврокубков...

— Выиграть очередной титул. Они же профессионалы. У них хорошие зарплаты.

— Из РПЛ сложно пробиться в сборную Бразилии.

— Но у них и так шансов немного там сейчас оказаться. До чемпионата мира осталось совсем чуть-чуть. Там играют более сильные исполнители на их позициях. Кто знает, может быть, через год снимут запреты и «Зенит» вновь сыграет в Лиге чемпионов. Поэтому они и остались в России.

— Последний вопрос. Не по «Зениту». Как думаете, Марио Фернандес еще вернется в РПЛ?

— Уф... Сложный вопрос. Мне бы хотелось вновь увидеть его на поле. Однако, считаю, в ближайшее время Марио не возобновит карьеру даже в Бразилии.