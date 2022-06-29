Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:00

Для чего «Зениту» бразильский вратарь без практики? Мантуан — конкурент Бакаева? Зачем Клаудиньо остается в РПЛ? Мнение бразильского журналиста

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вратарь Иван.
Фото Global Look Press
Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Вратарь Иван.
Фото Global Look Press
1/4
Бразильский журналист Фабио Алейшо — о новичках «Зенита».

На Алберто надавили родственники

— Давайте начнем с Юри Алберто. Почему он все-таки решил не возвращаться в Россию? Ведь форвард довольно быстро адаптировался в РПЛ, начал давать определенный результат.

— Действительно, мне казалось, что Юри чувствует себя в «Зените» комфортно. Каких-то проблем он тут не испытывал. Но, по-моему, Алберто чувствовал давление со стороны родственников.

— Вот как?

— Мама, папа или бабушка переживали, что молодой парень живет в России. Поэтому он и принял решение вернуться в Бразилию.

— Именно под давлением семьи?

— Думаю, да.

— Из-за общеполитической ситуации?

— Скорее всего. Помню, он весной еще давал интервью вашим коллегам, в котором подчеркнул, что его здесь все устраивает. Но, видимо, с тех пор что-то изменилось. В первую очередь, считаю, на его решение повлияло мнение семьи.

Вратарь Иван. Фото Global Look Press
Вратарь Иван.
Фото Global Look Press

Чем хорош вратарь Иван?

— Теперь о новичках. Какого уровня вратарь Иван?

— Перспективный голкипер. Он выступал во второй бразильской лиге, зимой его подписал «Коринтианс».

— Только за «Коринтианс» он почти не играл...

— Ему объективно непросто выиграть конкуренцию у Кассио. Это ветеран, легенда клуба, который пока не дает повода усомниться в своем уровне. Опытный голкипер, капитан команды. Так что у Ивана почти не было шансов. Но никто катастрофы из этого не делает. Он еще довольно молод, играл за Олимпийскую сборную Бразилии. Интересно, как он себя проявит в России.

— Но ему еще нужно будет выиграть конкуренцию у Михаила Кержакова.

— С учетом новой формулы лимита на легионеров Ивану будет проще попасть в заявку. Что касается его конкуренции с Кержаковым, думаю, все понимают, что питерский клуб испытывает проблемы на последнем рубеже. Кержаков не очень уверенно действует. Часто ошибается.

Деян Ловрен, Вендел, Клаудиньо, Вячеслав Караваев. «Зенит» гиперактивен на рынке: как изменится состав чемпионов? Инсайды «СЭ»

— Есть молодой, перспективный Одоевский.

— Да. Но Иван опытнее.

— Так он же не играл за «Коринтианс».

— Вторая бразильская лига — это тоже определенный уровень. Играл в чемпионате Сан-Паулу.

— Вы думаете, Иван посильнее Кержакова?

— В плане опыта бразилец, конечно, уступает. А вот по вратарским качествам, думаю, сильнее. «Зениту» надо решать проблему с вратарем. Лунев был сильнее Кержакова и Одоевского, но и к нему возникали определенные вопросы.

Густаво Мантуан. Фото Global Look Press
Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press

Мантуан сильнее Бакаева?

— Теперь о Мантуане.

— Игрок с серьезной перспективой. Но самое главное — он может закрывать несколько позиций. Способен действовать слева, справа, причем как в полузащите, так и в обороне. Его очень ценит главный тренер «Коринтианса» Виктор Перейра. Последние два месяца Мантуан смотрелся здорово. Болельщики его обожают. И когда я опубликовал новость, что «Зенит» обменяет Юри Альберто на него, они взмолились: «Пожалуйста, только не Мантуан!»

— Однако статистика его не слишком убедительная.

— Пожалуй, он пока отдает не так много голевых передач. Но в тактическом плане очень важный футболист для «Коринтианса». Обостряет, отдает предголевые пасы. Не всегда голые цифры говорят о потенциале футболиста.

— Где ему все-таки комфортнее в полузащите — слева или справа?

— Пожалуй, слева.

Зелимхан Бакаев забил первый гол за &laquo;Зенит&raquo;. Зачем «Зениту» Алберто, если есть Бакаев? Команда Семака снова победила

— Но там Клаудиньо.

— Резонное замечание. Пока не могу сказать, где его видит Семак. Вчера против «Бока Хуниорс» он, кстати, сыграл справа.

— Мантуан — еще один конкурент Бакаева?

— На бумаге — по идее, да. Хотя есть некоторые сомнения.

— Что вы имеете в виду?

— Мне кажется, они разные. Бакаев может играть и типичную «десятку». А Мантуан скорее «семерка», более агрессивный на фланге. Бразилец хорош в обороне. Знаете, с кем уместнее сравнить Мантуана?

— С кем?

— С Далером Кузяевым. Вот у них функционал похож.

Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Какая мотивация у Клаудиньо и Малкома?

— Проходила информация, что «Зенит» может выкупить Мантуана у «Коринтианса» за 10 миллионов. Адекватная цена?

— Почему нет? Нормальная сумма за такого игрока, который еще прибавит.

— А Мантуан может сыграть в центре нападения?

— Не думаю. Прямая замена Юри Алберто — это все же Кассьерра.

— В результате этого обмена на одного бразильца в «Зените» стало больше. Это не опасно для коллектива?

— Мне кажется, нет. Все-таки бразильцы дали результат, внесли свой весомый вклад в чемпионство. Оказались эффективнее аргентинцев, которые были до них. Еще один немаловажный момент — у Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана один агент.

— У вас есть уверенность, что Клаудиньо летом останется в «Зените»? Его периодически сватают в «Бенфику».

— Думаю, и он, и Малком никуда сейчас не уедут. Пока так.

Юри Алберто и&nbsp;Малком. «Зенит» прощается с Юри Алберто. Зато получит двух бразильцев?

— Но какая у них мотивация? Они игроки серьезного уровня, а Россия осталась без еврокубков...

— Выиграть очередной титул. Они же профессионалы. У них хорошие зарплаты.

— Из РПЛ сложно пробиться в сборную Бразилии.

— Но у них и так шансов немного там сейчас оказаться. До чемпионата мира осталось совсем чуть-чуть. Там играют более сильные исполнители на их позициях. Кто знает, может быть, через год снимут запреты и «Зенит» вновь сыграет в Лиге чемпионов. Поэтому они и остались в России.

— Последний вопрос. Не по «Зениту». Как думаете, Марио Фернандес еще вернется в РПЛ?

— Уф... Сложный вопрос. Мне бы хотелось вновь увидеть его на поле. Однако, считаю, в ближайшее время Марио не возобновит карьеру даже в Бразилии.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
4
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Станислав Черчесов: «С Дзюбой не говорили. Позиция центрфорварда у нас укомплектована»
Стал известен состав «Спартака» на товарищеский матч с «Балтикой»
Зайнутдинов нацелен на золотые медали ЦСКА в следующем сезоне РПЛ
Защитник «Динамо» Сазонов: «Овечкин живая легенда, но в общении он простой парень»
Михаил Кержаков рассказал, почему не стал праздновать чемпионство «Зенита» после матча с «Локомотивом»
Бывший тренер «Зенита» оценил последние трансферы команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, таблица переходов: Ларссон уехал, Иван и Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости