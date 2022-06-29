Для чего «Зениту» бразильский вратарь без практики? Мантуан — конкурент Бакаева? Зачем Клаудиньо остается в РПЛ? Мнение бразильского журналиста
На Алберто надавили родственники
— Давайте начнем с Юри Алберто. Почему он все-таки решил не возвращаться в Россию? Ведь форвард довольно быстро адаптировался в РПЛ, начал давать определенный результат.
— Действительно, мне казалось, что Юри чувствует себя в «Зените» комфортно. Каких-то проблем он тут не испытывал. Но, по-моему, Алберто чувствовал давление со стороны родственников.
— Вот как?
— Мама, папа или бабушка переживали, что молодой парень живет в России. Поэтому он и принял решение вернуться в Бразилию.
— Именно под давлением семьи?
— Думаю, да.
— Из-за общеполитической ситуации?
— Скорее всего. Помню, он весной еще давал интервью вашим коллегам, в котором подчеркнул, что его здесь все устраивает. Но, видимо, с тех пор что-то изменилось. В первую очередь, считаю, на его решение повлияло мнение семьи.
Чем хорош вратарь Иван?
— Теперь о новичках. Какого уровня вратарь Иван?
— Перспективный голкипер. Он выступал во второй бразильской лиге, зимой его подписал «Коринтианс».
— Только за «Коринтианс» он почти не играл...
— Ему объективно непросто выиграть конкуренцию у Кассио. Это ветеран, легенда клуба, который пока не дает повода усомниться в своем уровне. Опытный голкипер, капитан команды. Так что у Ивана почти не было шансов. Но никто катастрофы из этого не делает. Он еще довольно молод, играл за Олимпийскую сборную Бразилии. Интересно, как он себя проявит в России.
— Но ему еще нужно будет выиграть конкуренцию у Михаила Кержакова.
— С учетом новой формулы лимита на легионеров Ивану будет проще попасть в заявку. Что касается его конкуренции с Кержаковым, думаю, все понимают, что питерский клуб испытывает проблемы на последнем рубеже. Кержаков не очень уверенно действует. Часто ошибается.
— Есть молодой, перспективный Одоевский.
— Да. Но Иван опытнее.
— Так он же не играл за «Коринтианс».
— Вторая бразильская лига — это тоже определенный уровень. Играл в чемпионате Сан-Паулу.
— Вы думаете, Иван посильнее Кержакова?
— В плане опыта бразилец, конечно, уступает. А вот по вратарским качествам, думаю, сильнее. «Зениту» надо решать проблему с вратарем. Лунев был сильнее Кержакова и Одоевского, но и к нему возникали определенные вопросы.
Мантуан сильнее Бакаева?
— Теперь о Мантуане.
— Игрок с серьезной перспективой. Но самое главное — он может закрывать несколько позиций. Способен действовать слева, справа, причем как в полузащите, так и в обороне. Его очень ценит главный тренер «Коринтианса» Виктор Перейра. Последние два месяца Мантуан смотрелся здорово. Болельщики его обожают. И когда я опубликовал новость, что «Зенит» обменяет Юри Альберто на него, они взмолились: «Пожалуйста, только не Мантуан!»
— Однако статистика его не слишком убедительная.
— Пожалуй, он пока отдает не так много голевых передач. Но в тактическом плане очень важный футболист для «Коринтианса». Обостряет, отдает предголевые пасы. Не всегда голые цифры говорят о потенциале футболиста.
— Где ему все-таки комфортнее в полузащите — слева или справа?
— Пожалуй, слева.
— Но там Клаудиньо.
— Резонное замечание. Пока не могу сказать, где его видит Семак. Вчера против «Бока Хуниорс» он, кстати, сыграл справа.
— Мантуан — еще один конкурент Бакаева?
— На бумаге — по идее, да. Хотя есть некоторые сомнения.
— Что вы имеете в виду?
— Мне кажется, они разные. Бакаев может играть и типичную «десятку». А Мантуан скорее «семерка», более агрессивный на фланге. Бразилец хорош в обороне. Знаете, с кем уместнее сравнить Мантуана?
— С кем?
— С Далером Кузяевым. Вот у них функционал похож.
Какая мотивация у Клаудиньо и Малкома?
— Проходила информация, что «Зенит» может выкупить Мантуана у «Коринтианса» за 10 миллионов. Адекватная цена?
— Почему нет? Нормальная сумма за такого игрока, который еще прибавит.
— А Мантуан может сыграть в центре нападения?
— Не думаю. Прямая замена Юри Алберто — это все же Кассьерра.
— В результате этого обмена на одного бразильца в «Зените» стало больше. Это не опасно для коллектива?
— Мне кажется, нет. Все-таки бразильцы дали результат, внесли свой весомый вклад в чемпионство. Оказались эффективнее аргентинцев, которые были до них. Еще один немаловажный момент — у Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана один агент.
— У вас есть уверенность, что Клаудиньо летом останется в «Зените»? Его периодически сватают в «Бенфику».
— Думаю, и он, и Малком никуда сейчас не уедут. Пока так.
— Но какая у них мотивация? Они игроки серьезного уровня, а Россия осталась без еврокубков...
— Выиграть очередной титул. Они же профессионалы. У них хорошие зарплаты.
— Из РПЛ сложно пробиться в сборную Бразилии.
— Но у них и так шансов немного там сейчас оказаться. До чемпионата мира осталось совсем чуть-чуть. Там играют более сильные исполнители на их позициях. Кто знает, может быть, через год снимут запреты и «Зенит» вновь сыграет в Лиге чемпионов. Поэтому они и остались в России.
— Последний вопрос. Не по «Зениту». Как думаете, Марио Фернандес еще вернется в РПЛ?
— Уф... Сложный вопрос. Мне бы хотелось вновь увидеть его на поле. Однако, считаю, в ближайшее время Марио не возобновит карьеру даже в Бразилии.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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