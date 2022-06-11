Российский тренер «Ференцвароша» Черчесов: «Вся работа нацелена на старт в Лиге чемпионов»

Интервью автора золотого дубля Венгрии-2022.

Уже почти неделю «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова ведет на сборе в Австрии подготовку к новому сезону, который чемпион Венгрии откроет 5 или 6 июля матчем 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Начали работать 5 июня, а завершим этот этап 15-го, — говорит Черчесов. — Накануне пройдет третий контрольный матч, потом с утра проведем тренировку и вернемся в Будапешт.

— Как далеко это место от венгерской столицы? Бывали здесь раньше с другими командами?

— Добирались сюда где-то 3,5 часа, комплекс находится на территории Австрии, но недалеко от границы со Словенией. Именно в ней расположен небольшой стадиончик, где проводим игры. Никогда раньше не привозил свои команды в этот отель, хотя местность, конечно, знаю неплохо. Когда руководство предложило на выбор три варианта, выбрал именно этот. Отсюда недалеко до Будапешта, от которого до нас могут быстро добраться восстановившиеся травмированные и новички. Вот, кстати, один прибыл на днях.

Тактическое занятие «Ференцвароша». ФК «Ференцварош»

— О новых лицах давайте чуть позже. Сколько человек трудятся в Австрии? Кто присоединится к «Ференцварошу» на втором этапе подготовки, а кто уже покинул клуб?

— От нас ушли Блажич, Двали, Мак, Марин, Сомалиа. На первом сборе находятся 27 футболистов. Среди них есть и совсем молодые венгерские ребята — уже сейчас хотим посмотреть их в деле. Подъехал игрок обороны молодежной сборной страны, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в «Вашаше», вышедшем в высший дивизион. Это перспективный центральный защитник, полноценно занимается с нами на сборе. Не исключено, что вновь отдадим его на весь чемпионат в аренду в «Вашаш», чтобы получал постоянную практику.

Что касается отсутствующих, то это члены разных национальных команд — их ровно десять. Планируем, что команда соберется в полном составе в самом начале второго сбора — он стартует 20 июня здесь же, в Австрии. И тот же Ботка, получивший травму в расположении сборной Венгрии, окажется уже в общей группе.

— Ну а теперь — о новичках. Их пока трое, верно?

— Да. Причем защитник Mатс Кнустер и игрок группы атаки Адама Траоре даже принимали участие в контрольном матче, в котором одержана победа над одной из словенских команд низшего дивизиона со счетом 8:0. Голландец пришел к нам из «Хераклеса», ну а Траоре известен по тираспольскому «Шерифу» — хотели взять малийца еще зимой, но тогда не получилось. Рады, что теперь Адама с нами.

Станислав Черчесов. ФК «Ференцварош»

Обоим новичкам еще предстоит привыкнуть к требованиям и нагрузкам, но опять же рассчитываем, что ко второму сбору это произойдет. Ну и на днях из Бельгии подъехал француз Ксавье Мерсье. Не исключено, что хавбек получит какое-то время 12 июня во встрече против македонской «Шкендии», ну или выйдет на поле 14-го против соперника из чемпионата Румынии.

— Мерсье уже 32 года. Не смущает такой возрастной новичок?

— Скажу больше: в июле Ксавье исполнится 33. Но нет, не смущает! Мы смотрели не в его паспорт, а на футбольные качества. Он постоянно выходил на поле в прошедшем сезоне, это человек, способный грамотно действовать как на позиции «десятки», так и «восьмерки». Нам нужен был такой исполнитель для того, чтобы разнообразить нашу атакующую игру.

— Как дела у ваших сборников? Видел, что голкипер Дибуш неплохо провел матч с Италией, а вот Вечеи тогда остался в запасе.

— В венгерской национальной команде «Ференцварош» изначально был представлен тремя футболистами, но Ботка не сумел помочь ей из-за повреждения и вернулся к нам. Вечеи вышел на несколько минут в победной встрече с Англией. Дибуш провел 90 минут против Италии: несколько раз выручал, а в двух пропущенных голах его вины нет. Для него такие матчи — прекрасная практика перед Лигой чемпионов.

Тренировка «Ференцвароша». ФК «Ференцварош»

А вот в сборной Боснии, например, наши ребята пока ждут своего шанса. И это меня беспокоит: и там не играют, и с нами не тренируются. В общем, дела у всех складываются по-разному, а наша задача состоит в том, чтобы к началу июля «Ференцварош» подошел в хорошем общекомандном состоянии. Вся работа сейчас нацелена именно на это.

— Своего первого европейского соперника вы узнаете 14 июня, сами же матчи состоятся 5-6 июля и 12-13-го. Когда стартует чемпионат Венгрии?

— Точной даты пока не видел. Думаю, что она появится к середине месяца — тогда же, когда возникнет ясность с первым оппонентом по Лиге чемпионов. Сразу начнем его предметно изучать.