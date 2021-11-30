Итоги голосования предсказуемо вызвали скандал.

Церемония вручения «Золотого мяча» началась для одного из главных претендентов на приз двойственно. С одной стороны, Роберт Левандовски получил награду лучшему нападающему 2021 года, а с другой — это могло означать, что главный трофей вечера получит не он.

Лионель Месси выиграл седьмой в карьере «Золотой мяч» и в своей речи обратился напрямую к Левандовски. «Роберт, ты заслужил награду в прошлом году. Ты должен был забрать приз домой», — сказал довольный аргентинец.

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер поздравил Месси, но напомнил и о существовании поляка: «Месси согласен. Месси прав. Дайте Леве награду. Такое простое и правильное действие».

Messi agrees. Messi's right. Give @lewy_official the award. Such an easy thing to do, and the right thing to do. https://t.co/sdni5ybNtD — Gary Lineker ? (@GaryLineker) November 29, 2021

«Для нас ты все равно лучший, Лева! Поздравляем с победой Лионеля Месси», — слова пресс-службы «Баварии».

Польские СМИ при этом старались не унывать. «Гигантский успех, но и разочарование. Левандовски вошел в историю, в этот раз лишь Месси лучше», — с таким заголовком вышла новость об итогах церемонии вручения «Золотого мяча» на одном из главных спортивных сайтов Польши przegladsportowy.pl.

Президент польской федерации футбола Царек Кулеша поддержал соотечественника. «Я горжусь Левандовски! Исторический момент, наивысшая позиция для поляка в голосовании за «Золотой мяч» и награда лучшему нападающему года. Роберт даст нам еще много поводов радоваться, особенно в форме сборной. Для меня он лучший футболист мира!», — написал Кулеша про нападающего «Баварии» в Twitter. Будем надеяться, что со сборной ошибся.

Jestem dumny z @lewy_official! Historyczny moment, najwy?sze miejsce ?? zawodnika w plebiscycie #BallonDor oraz nagroda dla najlepszego napastnika. Robert da nam jeszcze wiele powod?w do rado?ci, szczeg?lnie w narodowych barwach. Dla mnie jest najlepszym pi?karzem ?wiata! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) November 29, 2021

Однако не все сохраняли такой оптимизм. Издание sport.pl выкатило статью с заголовком «Роберта Левандовски ограбили. «Золотой мяч» — цирк».

«Лионель Месси? Серьезно? Со всем уважением к карьере аргентинца, где он сейчас по сравнению с Левандовски?», — процитировал sport.pl бывшего игрока сборной Польши Яцека Кшинувека.

В том же издании даже нашли недовольного фаната Месси. Автор книги о Лионеле — «Месси. Величайший в истории» — Жорди Пунти посчитал, что Левандовски и Нголо Канте из «Челси» больше заслужили награду в этом году. «Они оказались более важными частичками своих команд и решали судьбу матчей. Я фанат Месси и хочу, чтобы он получал как можно больше наград, но он не заслужил этот «Золотой Мяч», — сказал Пунти.

Писатель в 2018 году был уверен, что Месси достоен главной индивидуальной награды больше Луки Модрича и Криштиану Роналду.

Левандовски был главным соперником Месси в этом году, но на протяжении всей карьеры аргентинец соперничает с другим футболистом. В соцсетях о парне с 6-й строчки сегодняшнего голосования помнят всегда: «Криштиану, а сколько у Месси теперь «Золотых мячей?»

How many #BallonDor does has Messi have Cristiano? pic.twitter.com/BHzZyRgPrE — Troll Football (@TrollFootball) November 29, 2021

А есть ли дело самому Месси до того, справедлив ли исход голосования? Вряд ли. В его честь сегодня сияет Эйфелева башня.