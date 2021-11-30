Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой

С этим нужно просто смириться.

Все, кто возмущен тем, что «Золотой мяч»-2021 отдали не Роберту Левандовски, а Лео Месси (а таких очень много), – давайте честно, вас же бесит то, что приз отдали аргентинцу, а не то, что прокатили нападающего «Баварии».

Выиграй, например, Жоржиньо или Карим Бензема, большинство из вас, наверное, пожало бы плечами и сказало «Ну, окей». Награда для Левандовски важна не сама по себе, потому что он ее заслужил, а как очередная проигранная битва против Месси и Криштиану. Поляк – просто очередная фигура в списке павших в этом сражении вслед за Весли Снайдером, Франком Рибери, Мануэлем Нойером и Виргилом ван Дейком. Еще один хороший парень, который так и не стал супергероем и не победил надоевших всем монстров.

Довольно забавно читать комментарии в духе «ФИФА и УЕФА – мафия». Потому что сейчас эти две, безусловно, подгнившие организации не имеют отношения к «Золотому мячу». France Football разошелся с международной федерацией еще в 2015-м. Или высказывания типа «да те, кто голосуют за Месси, больше никого не знают». Сейчас, как и до коллаборации с ФИФА, обладателя приза выбирают журналисты – то есть те, кто как раз в теме. В отличие от тренеров и особенно игроков – большинство последних не скрывает в интервью, что футбол особо не смотрит.

Например, когда в 2010 году «Золотой мяч» выиграл Месси, среди журналистов победил Снайдер, дотащивший Голландию до финала чемпионата мира и взявший с «Интером» Лигу чемпионов, а на втором месте был Андрес Иньеста. Но голоса тренеров и капитанов национальных сборных перевесили. То же самое было и в 2013-м – среди прессы победил Рибери, но «Золотой мяч» достался Криштиану.

Так что проводись сейчас премия в том же формате, как в 2010-2015 годах, – нет сомнений, что первым стал бы Лео, вторым – Криштиану, а дальше с огромным отрывом Левандовски замкнул бы тройку. Поэтому глупо валить все на голосующих, которые якобы ведутся на самое громкое имя, это не так.

Так почему же с момента церемонии прошла ночь, а чувство какой-то неловкости все еще никак не уйдет?

Как кажется, тут проблема в самом формате «Золотого мяча» – критерии, по которым он вручается, максимально размыты – и в нашем восприятии этих критериев.

В этом году была уже 65-я церемония, и примерно 50 из них все было довольно просто. Футбол был литературой – в том смысле, что про него по большей части читали, а не смотрели. Телетрансляций было мало, поэтому мнение журналистов и народная молва были основополагающими. Поэтому с личными наградами вроде «Золотого мяча» все было просто: сыграл круто на чемпионате мира или Европы, которые показывают по ТВ, твоя команда взяла трофей или остановилась рядом – и индивидуальный приз твой.

Взять даже двух советских обладателей награды. Думаете, кто-то видел, как Лев Яшин или Игорь Беланов играли в чемпионате СССР? Конечно, нет. Первому дали «Золотой мяч» за впечатляющий перформанс в выставочном матче к столетию Английской федерации футбола и взятый от Сандро Маццолы пенальти в матче отбора ЧЕ-1964 с Италией. Второму – за четыре гола на ЧМ-1986 и Кубок Кубков в составе киевского «Динамо».

То есть нужен был какой-то яркий хайлайт, который бы все зацепил. Как с Фабио Каннаваро в 2006-м, который средне играл до чемпионата мира и совсем слабо – после него, но на мундиале был просто богом.

Будь сейчас все так же, как и раньше, «Золотой мяч» наверняка достался бы Жоржиньо. Итало-бразилец выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, со сборной – чемпионат Европы и в решающих стадиях обоих турниров был очень хорош.

Сейчас все изменилось: из любой точки мира можно смотреть любой матч из топ-чемпионатов и следить за каждой игрой Месси, Левандовски, Жоржиньо или Мбаппе. Любой яркий момент через минуту разлетается по соцсетям и Youtube. Разнообразная статистика разной степени продвинутости позволяет оценить перформанс любого игрока и смотреть не только на количество забитых голов и ассистов, но и на другие менее очевидные показатели вроде xTreath или количества прессинг-действий.

Казалось бы, выбирать того, кто лучше всех играл в футбол в конкретном календарном году (а именно за это, по идее, дают «Золотой мяч» лучшему игроку года), должно стать проще, а сам выбор – стать максимально объективным и обоснованным.

Произошло ли это на самом деле? Нет, раз вторую церемонию подряд всем как-то неловко: в 2019-м было ощущение, что обделили ван Дейка, сейчас – Левандовски. Они оба восхитительно играли в футбол на конкретном отрезке времени. Делал ли это Месси настолько хуже, что вручение ему последних двух «Золотых мячей» казалось настолько возмутительным, как это сейчас пытаются представить? Нет. Свои последние полгода в «Барселоне» аргентинец был космически хорош – словно бы на дворе не 2021-й, а первая половина 2010-х. Словно отдавал свой прощальный поклон Каталонии.

И так же очевидно, что при определении лучшего невозможно ограничиваться вакуумом голов, ассистов, xG, xTreath, удачных обводок и количеством прессинг-действий. Даже если очень этого захотеть. Нельзя уйти от симпатий или антипатий, а также от каждодневного информационного флоу, что нас окружает. Нельзя уйти от многолетних традиций и привычек – уверен, многие выборщики голосуют так, как это делали 20 лет назад.

Можно ли с этим что-то сделать? Лично я не уверен. Истории, подобные «Золотому мячу»-2021, будут происходить и через 10 лет, только с другими фамилиями. Единственный способ это исправить – вручать приз на основании четкой и прописанной статистики. Но такого нет даже в НБА – там за MVP сезона тоже голосуют живые люди.

Остается только расслабиться и успокоить себя мыслью, что «Золотой мяч» – это всего лишь побрякушка, пусть и большая.