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Сегодня, 15:15

Как воспитанник «Зенита» стал чемпионом Болгарии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Елисей Сыров (в центре).
Фото ФК «Зенит»
«Лудогорец» из Разграда — обладатель золота своей лиги. Его юношеская команда также заняла в сезоне-2022/23 первое место — и в ней на первых ролях 15-летний Елисей Сыров, уроженец Петербурга, обучавшийся футболу в академии сине-бело-голубых.

По следам Де Брейне

— В каком возрасте ты начал играть в футбол? Почему выбрал именно этот вид спорта? — вопрос Елисею.

— В футбол я попал случайно. Папа мечтал о теннисе, мой старший брат Иван был профессиональным игроком, еще один брат тоже занимался. Поэтому родители подарили мне первую ракетку в два года, а в четыре отвели в детский теннисный центр на Крестовском острове — даже успел принять участие в турнирах.

Но тут в судьбу вмешался мой будущий первый футбольный тренер — Максим Юрьевич Нифонтов (заведующий кафедрой футбола НГУ им. П.Ф.Лесгафта. — Прим. Г.К.). Именно он увидел меня на стадионе университета имени Лесгафта, где я занимался с папой, и пригласил на тренировку. Сразу влюбился в футбол. Поработал пару месяцев со старшими мальчишками, а после отбора в филиал академии ФК «Зенит» уже официально попал в команду 2008 года рождения. До 8 лет я тренировался в филиале «Зенит-Адмиралтейский», с 8 до 15 лет — в команде основной академии 2008 года рождения. С 15 лет — в школе «Лудогорца», 12-кратного чемпиона Болгарии.

 — На какой позиции ты начинал в «Зените»? Где выходишь на поле сейчас?

— Пока играли по схеме «четыре полевых и вратарь», я был как Де Брейне — универсал. Когда в академии стали применять систему «восемь полевых», меня сделали центральным защитником, при этом немало забивал. Потом уже занял место левого защитника, подключался к атакам, голов стало еще больше. В матчах чемпионата России и первенства Санкт-Петербурга-2021/22 выполнял роль опорника. Сейчас мое место в полузащите — центральный или левый атакующий. Опять пошел по следам Де Брейне: как и он, я прилично прибавил за последние семь лет (смеется).

Фото ФК «Зенит»

Пример — Холланн

— За какую команду болеешь в России?

— В РПЛ для меня существует только один клуб — «Зенит». Может, когда-нибудь удастся выдавить там из состава кого-нибудь из бразильцев (смеется).

— А на кого равнялся, когда начинал играть в футбол?

— Если говорить о «Зените», то нравились Кришито, Анюков, Витсель. Если брать мировых звезд, то это Неймар и Месси. Сейчас восхищаюсь Холанном, причем не только тем, как норвежец выглядит на поле. Читаю, как он готовит себя к матчам и тренировкам. Для меня это пример.

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— Какому клубу и почему симпатизируешь в Европе?

— «Манчестер Сити», «Ливерпулю», «Барселоне», «Реалу», «Баварии». Смотрю встречи с их участием, стараюсь анализировать, пытаюсь понять тактику тренеров — Гвардиолы, Анчелотти, Клоппа. Глядя на футболистов этих команд, понимаю, что мне нужно еще очень многому учиться.

Фото ФК «Зенит»

Питерский футбол — самый гармоничный

— По какой формуле проводится чемпионат Болгарии, и как так получилось, что ты выступал сразу за три разных возраста?

— U15 и U17 образуют элитную группу — 16 сильнейших клубов играют друг с другом в два круга. А команда U16 участвовала в первенстве региона и в Кубке Болгарии. За U16 провел три матча — один мяч и одна голевая передача, за U15 — весь второй круг, 14 голов, 12 результативных пасов передач. Удалось в конце прошлого сезона выйти на поле и за U17. Это уже совершенно другие скорости, другое давление, а мозг кипит: понял, что нужно и атлетизм наращивать, и технику совершенствовать.

— Как устроен твой тренировочный процесс?

— У меня накоплен большой опыт по этой части, я ведь много лет работал в Петербурге у разных тренеров. В прошлом году полтора месяца стажировался с «Зенитом» в белградской «Црвене Звезде». С января этого года работаю в «Лудогорце». В каждой стране и команде — свои особенности. Болгарский футбол — более атлетичный, сербский — более техничный, питерский — самый гармоничный. Можно сравнивать и брать на вооружение все лучшее.

Тренерский штаб академии «Лудогорца» обладает большим опытом: директор Радослав Комитов играл в Германии в «Оберхаузене», старший тренер U15 Росен Маринов — в «Лудогорце», второй тренер Диян Ангелов — в испанской «Осасуне», тренер «Лудогорец III» Захари Сираков — в пермском «Амкаре». Занятия у нас пять раз в неделю по полтора-два часа. Плюс одно-два дополнительных утренних или вечерних со специалистом по физподготовке Тодором Ценовым, бывшим вратарем «Лудогорца».

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Матчи проходят в субботу или воскресенье, домашние чередуются с выездными. Я за полгода объездил всю Болгарию! Играем на искусственных и натуральных газонах, на базе нашей академии есть шесть с настоящей травой и три с синтетической. Очень нравится, что тренировки и матчи всегда на улице — даже в январе — феврале светит солнце, тепло. Это здорово.

При этом сохраняю связь со своим последним тренером в академии «Зенита» Николаем Николаевичем Красавиным. Он меня поддерживает, дает советы — и профессиональные, и просто человеческие. Очень ему благодарен за все, чему меня научил, — и в футболе, и в жизни. Ну а еще продолжаю дополнительно тренироваться самостоятельно, еженедельно хожу в бассейн. Развитием моих физических качеств с рождения занимается отец, и реабилитацией тоже он.

— Почему именно так?

— Это его профессия (Сергей Леонидович Сыров — тренер высшей категории по легкой атлетике, член сборной СССР по тройным прыжкам. Среди его учеников — чемпионы Союза по легкой атлетике, России по волейболу, пляжному волейболу и пляжному теннису. — Прим. Г.К.). Помогает и мой старший брат Иван — экс-чемпион мира по пляжному теннису.

— Он сейчас тоже в Болгарии?

— Нет — проводит в Бразилии серию турниров. В Болгарии Иван когда-то стал серебряным призером чемпионата Европы, здесь пляжный теннис очень популярен. Я тоже играю в «пляжку»: этот вид спорта развивает координацию, укрепляет стопы, колени.

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Мечта о Лиге чемпионов

— Хватает ли у тебя времени на что-нибудь еще помимо футбола?

— Сейчас вся моя жизнь заполнена им. И так получается, что увлечения тоже как-то связаны со спортом номер один. Иностранные языки — английский, болгарский, испанский — нужны, чтобы в любом клубе мира понимать тренеров и партнеров. В Болгарии начал играть на гитаре: музыка всегда меня успокаивает, снимает напряжение. Люблю русскую парную с вениками — это реабилитация. А еще — читать и путешествовать, особенно по старинным городам. Недавно в школе делал доклад на английском о родном Санкт-Петербурге и осознал, насколько он великолепен: иногда со стороны какие-то вещи впечатляют еще больше, чем изнутри!

— Как ты совмещаешь учебу и спорт?

— У меня много примеров для подражания. Папа окончил университет имени Лесгафта с красным дипломом. Брат-теннисист ездит по всему миру и говорит на пяти языках, пишет книги, постоянно занимается самообразованием. Самый старший брат — профессор физики. Средний — учится в сфере математики и IT, двоюродная сестра работает в Эрмитаже. Так что волей-неволей приходится соответствовать! Я учусь в местной языковой гимназии, занимаюсь онлайн. К началу следующего учебного года подтяну болгарский, чтобы не отставать по другим предметам. В будущем планирую обязательно поступить в университет, но пока не знаю, в какой стране это произойдет.

— Какие планы на предстоящий сезон?

— По решению руководства академии «Лудогорца» в новом сезоне буду выступать за команду U17 — как в чемпионате, так и в Кубке Болгарии. Надеюсь, что сыграем в международных турнирах: очень хочется попробовать себя в противостояниях с ровесниками из известных футбольных школ. Продолжу работать над совершенствованием мастерства и физических качеств, чтобы через год сыграть уже в юношеской Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Зенит
ФК Лудогорец
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