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Эрлинг Холан: биография норвежского футболиста

Галина Глазко
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Футболист Эрлин Холанн
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
История становления главного футбольного вундеркинда.

Эрлин Холанн
Родился 21 июля 2000 года в Лидсе (Великобритания).
По гороскопу Рак.
Рост: 195 сантиметров.
Вес: 87 килограммов.
Семейный статус: не женат, нет детей.
Команда: «Манчестер Сити».
Амплуа: нападающий.

Детство и юность

Норвежец Эрлин Холанн родился 21 июля 2000 года в Лидсе (Великобритания). Там его папа Альф-Инге играл за местную команду «Лидс Юнайтед». Маленький Эрлинг с детства посещал футбольные матчи и тренировки, поддерживая своего отца. Когда Альф-Инге завершил карьеру, то вся семья переехала в Брюне — небольшой норвежский город с менее чем 15 тысячами жителей.

В 2006 году Холанна-младшего отправили в футбольную академию «Брюне», где Эрлин выделялся среди других детей. Он практически сразу же занял позицию центрального нападающего. Кроме академии отец и сам проводил индивидуальные тренировки с сыном.

Интересно, что с детства Эрлинг был достаточно худощавым на фоне сверстников. Уле Гуннар Сульшер, с которым норвежец работал уже в «Молде», поставил футболисту задачу — набрать 15 килограммов за два года. Однако Холанну хватило всего полгода на это. Нападающий ел большими порциями и часами пропадал в тренажерном зале.

Футболист Эрлин Холанн
Фото Global Look Press

Карьера в футболе

Холанн заметно прогрессировал, благодаря этому во взрослом футболе он дебютировал уже в возрасте 15 лет. Это был матч «Брюне» против «Ранхейма». Холанн-старший, видев прогресс сына, хотел найти ему команду намного лучше местной. Получилось договориться с «Молде», где юный Эрлин сразу же стал игроком стартового состава. Там же его заметили скауты зальцбургского «Ред Булла» и предложили пятилетний контракт. Австрийский клуб хорошо работает с молодежью, продавая их потом в топ-команды. Так и получилось с норвежцем. Когда Холанн стал двукратным чемпионом Австрии и обладателем Кубка страны, за ним начали охотиться.

Уже в декабре 2019-го норвежский вундеркинд заключил контракт с дортмундской «Боруссией». В немецком чемпионате норвежец выступал до 2022 года, забив 86 мячей. Тогда о молодом таланте узнали все.

Весной 2022 года Эрлин стал игроком «Манчестер Сити». Трансфер оценивался в более чем 50 миллионов фунтов, а сумма отступных равна 200 миллионам евро. С английской командой он не только выиграл внутренний чемпионат, но еще и Лигу чемпионов. Не зря мелодия гимна главного клубного турнира долгое время стояла на его будильнике.

Сборная Норвегии

С раннего возраста Холанн получал приглашения в сборную Норвегии. Он выступал за юношеские команды всех возрастов. Эрлин со сборной сыграл на двух чемпионатах Европы среди юниоров (2017 и 2018).

В главной команде страны форвард дебютировал осенью 2019 года в игре с Мальтой. И, несмотря на то что Холанн штампует голы за сборную, команда так и не смогла пробиться на чемпионат Европы-2020 и чемпионат мира в Катаре.

Футболист Эрлин Холанн
Фото Reuters

Достижения

  • Обладатель Кубка Сиренки со сборной Норвегии (2016)

  • Чемпион Австрии (2019, 2020)

  • Обладатель Кубка Австрии (2019)

  • Обладатель Кубка Германии (2021)

  • Чемпион Англии (сезон-2022/23)

  • Обладатель Кубка Англии (сезон-2022/23)

  • Победитель Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2022/23)

Личные

  • Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира (2019)

  • Футболист года в Австрии (2019)

  • Обладатель награды Golden Boy (2020)

  • Лучший бомбардир Лиги чемпионов (сезон-2020/21 и сезон 2022/23)

  • Футболист года в Норвегии (2020)

  • Лучший бомбардир Лиги наций (сезон-2020-21)

  • «Лучший нападающий» по версии УЕФА (сезон-2020/21)

  • Лучший нападающий Лиги чемпионов (сезон-2020/21)

  • Обладатель «Золотой бутсы» АПЛ (сезон-2022-23)

  • Обладатель «Золотой бутсы» УЕФА (сезон-2022/23)

  • Рекордсмен АПЛ по количеству голов за сезон: 36 (сезон-2022/23)

  • Игрок сезона АПЛ (2023)

Сколько зарабатывает Эрлин Холанн

Холанн является самым высокооплачиваемым игроком «Ман Сити» после Кевина де Брейне. По данным The Sun, норвежец получает почти 500 тысяч евро в неделю, а в год — более 22 миллионов евро. А Daily Mail уверяет, что в неделю нападающий вместе с бонусами зарабатывает 1 миллион евро.

Кроме того, у Холанна имеется контракт с Nike, который приносит ему 20 миллионов фунтов в год. Также британские таблоиды сообщают, что у Эрлина есть контракт с брендом Dolce&Gabbana на сумму 2 миллиона фунтов.

Где живет Эрлинг Холанн

Так как форвард играет за «Сити», большую часть времени он проводит в Манчестере. В Англии он проживает вместе со своей девушкой.

Известно, что у форварда есть собственный дом в Марбелье (Испания), в котором он проводит отпуска. При этом сам игрок пока не определился с окончательным местом жительства, главное для него сейчас — играть качественно в футбол в топ-командах.

Эрлин Холанн и&nbsp;Изабель Хаугсенг. Естественная красота и обворожительная улыбка: кто вдохновляет норвежского вундеркинда «Ман Сити» Холанна

Личная жизнь

Осенью 2022 года стало известно, что Холанн встречается с моделью Изабель Хаугсенг Йохансен. С девушкой спортсмен познакомился еще в детстве в академии. Они долгое время просто дружили, романтические отношения начались значительно позже. Изабель часто посещает матчи возлюбленного и присутствует на награждениях.

Футболист Эрлин Холанн и его девушка Изабель
Эрлин Холанн со своей девушкой Изабель.
Фото AFP

Увлечения и жизнь вне спорта

Вне спорта Холанн продолжает следить за своим здоровьем и поддерживать форму. Известно, что футболист употребляет только очищенную фильтрами воду, много ест говяжьей печени и моркови.

Эрлин Холанн. Копировал диету Роналду, набрал 15 килограммов за полгода, повернут на медитации. Секреты Эрлина Холанна

Спит спортсмен в специальных очках для сна, которые помогают расслабиться. Еще одно важное правило чемпиона — сон не менее 9 часов. Для Холанна важно и ментальное здоровье, для этого он регулярно медитирует. И именно поэтому, когда нападающий забивает гол, часто садится в позу лотоса.

— Мне нравится праздновать голы таким образом, потому что я люблю медитировать. Это очень помогает мне, я чувствую себя умиротворенно, — признавался сам игрок в одном из своих интервью.

Помимо спорта норвежец любит рэп. Вместе с друзьями он даже создал группу Flow Kingz, правда, компания выпустила всего один клип, который набрал 9 миллионов просмотров на YouTube. А еще Эрлинг обладает большой коллекцией дорогих наручных часов.

Соцсети

Инстаграм*: instagram.com/erling.haaland

(компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации).

Twitter: twitter.com/ErlingHaaland

Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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