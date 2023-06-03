У «Зенита» растет перспективная молодежь. Двое уже играют за основу

А вдруг составят конкуренцию бразильцам?

Болельщики любой команды ревностно относятся к наполнению состава и хотят, чтобы за нее играло как можно больше собственных воспитанников. В Санкт-Петербурге к молодежи особое отношение, ведь целое поколение фанатов выросло на громких победах Аршавина, Кержакова и других видных выпускниках школы «Смена».

Сейчас в «Зените» другие времена, и результат в основном делают легионеры. Но в клубе не забывают о своих — 20% от общего игрового времени в текущем чемпионате занимают доморощенные футболисты «Зенита». Академия сине-бело-голубых все еще одна из сильнейших в России, и в этом сезоне ее воспитанники досрочно стали победителями ЮФЛ-1. Активно привлекает молодежь к тренировкам с основой Сергей Семак, и сейчас, когда многие легионеры разъехались, с главной командой работает сразу несколько юных футболистов.

Данила Козлов

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный полузащитник

Данила Козлов (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Минувшей осенью старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев рассказывал «СЭ», что в системе клуба есть футболист с потенциалом полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. Позже тренер назвал имя этого игрока — Данила Козлов. «Это разносторонний игрок, который приносит пользу команде и в атаке, и в обороне. У Данилы есть такие качества», — пояснил Коноплев.

Козлову 18 лет, и перспективы у него точно есть. Он родился в Санкт-Петербурге, всю жизнь занимается в системе «Зенита» и всегда выделялся на всех уровнях. Основная позиция — середина поля, «восьмерка» или «десятка». Прошлый сезон Даня провел в ЮФЛ-2, но летом сразу был переведен в молодежную команду, минуя старшую юношескую лигу. В «Зените» — м Козлов — один из самых молодых футболистов, но при этом один из самых полезных: за 25 матчей МФЛ он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач, а сама команда финишировала второй вслед за «Краснодаром».

Уже зимой Сергей Семак вызвал юношу на сборы главной команды, где Козлов был одним из самых заметных: 6 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи. Даже Клаудиньо и Малком на сборах получали меньше игрового времени.

В феврале Козлов дебютировал за «Зенит» — вышел на пару минут в кубковой встрече с «Волгой». Весной Даня получил немного игрового времени и в РПЛ, а также надел золотую медаль за победу в чемпионате России — уже в 18 лет. Очевидно, что его будут активно использовать и в предсезонных матчах.

Алексей Барановский

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий/вингер

Алексей Барановский. Фото ФК «Зенит»

Барановский и Козлов родились с разницей в шесть дней, но их позиции и карьерный путь не совсем похожи. Алексей воспитывался в академии «Зенита» с девяти лет и всегда больше тяготел к игре в атаке. Барановский способен занять любую позицию впереди — и в центре, и на любом из флангов.

Текущий сезон — прорывной и жутко продуктивный для Алексея, ведь он сыграл сразу в трех лигах. О важности и многогранности Барановского говорит простой факт: он пробил отметку в 10 мячей за один сезон сразу в двух командах. С молодежной командой «Зенита» форвард стал серебряным призером МФЛ, с юношеской — чемпионом ЮФЛ-1. Кроме того, в майской встрече с «Оренбургом» Алексей дебютировал в РПЛ, а в Сочи получил еще 15 минут за главную команду. В обоих случаях Барановский не терялся на поле после выхода на замену, что уже говорит о многом.

У Семака хорошие впечатления от работы Козлова и Барановского: «Перспективы хорошие и у одного, и у второго. Игроки талантливые. Молодежи свойственна нестабильность. Тот же Козлов, который хорошо себя проявил на тренировочных сборах, сейчас выглядит не так ярко. Барановский, наоборот, смотрится очень хорошо, на мой взгляд, поэтому получает больше игрового времени. И у одного, и у второго — большой потенциал. Насколько быстро он сможет раскрыться, зависит и от нас, и от них. Оба оставляют приятные впечатления».

Талантливый 2005-й

Помимо этой пары, с главной командой сейчас тренируются и другие футболисты «Зенита» — м и «Зенита» — 2 — вратарь Георгий Королев, защитник Илья Москаленчик, полузащитники Дмитрий Васильев и Владислав Саусь. Это привычная ситуация для последних сезонов «Зенита» — сине-бело-голубые уже пять лет подряд досрочно становятся чемпионами России, после чего в главную команду массово привлекают молодежь.

Но это далеко не все талантливые футболисты, которые потенциально могут заиграть в РПЛ. Неделю назад в академии «Зенита» прошел выпускной игроков 2005 года рождения, победивших в ЮФЛ-1, во время которого заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сказал: «Вы — и это факт — лучшая команда за последние четыре года, а может быть, и со времен Володи Быстрова и Игоря Денисова. Вы проиграли только один раз — в прошлом году, когда заняли второе место. Все остальные чемпионаты России вы выиграли в любых форматах».

Конечно, переход из молодежного футбола во взрослый труден для всех, и никто не возьмется сказать, как сложатся карьеры этих игроков. Но их шансы заиграть на высоком уровне точно выше, чем у большинства других.