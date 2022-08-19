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Сегодня, 10:20

Карпин одобрил переход Дзюбы в клуб из чемпионата Турции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», — сказал Карпин ТАСС.

18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с 33-летним игроком. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Этим летом 33-летний форвард покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента. Какое-то время он поддерживал форму в составе казанского «Рубина».

В прошлом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/15509259
Артем Дзюба
Валерий Карпин
ФК Адана Демирспор
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