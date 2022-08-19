Карпин одобрил переход Дзюбы в клуб из чемпионата Турции
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».
«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», — сказал Карпин ТАСС.
18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с 33-летним игроком. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Этим летом 33-летний форвард покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента. Какое-то время он поддерживал форму в составе казанского «Рубина».
В прошлом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.
Источник: https://tass.ru/sport/15509259
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