Карпин одобрил переход Дзюбы в клуб из чемпионата Турции

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», — сказал Карпин ТАСС.

18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с 33-летним игроком. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Этим летом 33-летний форвард покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента. Какое-то время он поддерживал форму в составе казанского «Рубина».

В прошлом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.