Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм скончался от лейкемии в 28 лет

Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм скончался в возрасте 28 лет, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Причиной смерти футболиста стала лейкемия, с которой он боролся с 2016 года.

«Нам не хватает слов, чтобы описать, что мы чувствуем, хоть мы и знали, что все было не очень хорошо в последнее время. Сегодня один из самых тяжелых дней за всю 123-летнюю историю нашего клуба. Все наши мысли сейчас в первую очередь с женой Мигеля, Кианой, их дочерью Камилой, родителями Мигеля, его сестрой Франческой, его друзьями и родными», — говорится в заявлении на официальном сайте «Серкль Брюгге».

Ван Дамм — воспитанник «Серкль Брюгге». Он принял участие в 44 матчах команды в карьере, в которых пропустил 60 голов. В 12 встречах из 44 вратарь отыграл на ноль.