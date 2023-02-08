Колосков: «Мне абсолютно все равно, что Тедеско возглавил сборную Бельгии»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Честно говоря, мне абсолютно все равно, что Тедеско возглавил сборную Бельгии. Я с ним не знаком, ни разу не виделся, ни словом не обмолвился. Поэтому мне без разницы — Тедеско, Петров или Иванов. Я понимаю, что он работал в «Спартаке», но это не та фигура, которую я должен комментировать», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Его контракт со сборной рассчитан до окончания чемпионата Европы-2024.

С октября 2019 года по июнь 2021-го Тедеско тренировал «Спартак». Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.