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Сегодня, 18:51

Бельгийский журналист: «Фанаты верят, что Тедеско может хорошо подготовить сборную Бельгии к Евро-2024»

Алина Савинова
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Бельгийский журналист Питер-Жан Калкоэн поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Мы ожидаем, что Тедеско, у которого хорошее резюме, сможет придать новый импульс сборной Бельгии. У команды есть потребность в инновациях, нужно хорошо подготовиться к Евро-2024. Фанаты верят, что Тедеско может это сделать», — приводит «РБ Спорт» слова журналиста.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Его контракт со сборной рассчитан до окончания чемпионата Европы-2024.

С октября 2019 года по июнь 2021 года Тедеско тренировал «Спартак». Под его руководством московская команда становилась серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bel-gijskij-zhurnalist-fanaty-veryat-chto-tedesko-horosho-podgotovit-komandu-k-evro-2024/
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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