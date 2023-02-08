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Сегодня, 19:56

Бышовец: «Для Кержакова назначение главным тренером «Кармиотиссы» — вызов, потому что ему там многое неизвестно»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что россиянин Александр Кержаков возглавил кипрскую «Кармиотиссу».

«Для Кержакова назначение главным тренером «Кармиотиссы» — это вызов, потому что ему там многое неизвестно. Анализировать придется достаточно. К тому же Александру надо будет говорить на английском языке. Посмотрим, что у него получится с этой командой. Хочется пожелать ему только успехов», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Сегодня, 8 февраля, кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-rabotat-v-karmiotisse-e-to-vy-zov-dlya-kerzhakova-uspehov-emu/
Александр Кержаков
Анатолий Бышовец
ФК Кармиотисса
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