Бышовец: «Для Кержакова назначение главным тренером «Кармиотиссы» — вызов, потому что ему там многое неизвестно»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что россиянин Александр Кержаков возглавил кипрскую «Кармиотиссу».

«Для Кержакова назначение главным тренером «Кармиотиссы» — это вызов, потому что ему там многое неизвестно. Анализировать придется достаточно. К тому же Александру надо будет говорить на английском языке. Посмотрим, что у него получится с этой командой. Хочется пожелать ему только успехов», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Сегодня, 8 февраля, кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.