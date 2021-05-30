Все команды МЛС провели матчи очередного тура в одинаковых комплектах форм
08:15
Все команды МЛС провели матчи 7-го тура регулярного чемпионата в одинаковых комплектах форм.
Команды использовали одинаковые домашние и гостевые комплекты. Домашняя форма — голубого цвета с красными полосками на плечах, гостевая — белая с синими полосками.
Комплекты форм посвящены поддержке защиты водоемов от загрязнения, акция состоялась в преддверии Всемирного дня океанов.
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