Все команды МЛС провели матчи очередного тура в одинаковых комплектах форм

Все команды МЛС провели матчи 7-го тура регулярного чемпионата в одинаковых комплектах форм.

Команды использовали одинаковые домашние и гостевые комплекты. Домашняя форма — голубого цвета с красными полосками на плечах, гостевая — белая с синими полосками.

Комплекты форм посвящены поддержке защиты водоемов от загрязнения, акция состоялась в преддверии Всемирного дня океанов.