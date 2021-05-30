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«Шахтер» отказался от идеи покупать Бога

17:24
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«Шахтер» не будет покупать полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, украинский клуб посчитал игрока слишком дорогим. «Сассуоло» отпустит ивуарийского футболиста не менее чем за 40 миллионов евро. Контракт 24-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года. Богом также интересуется «Аталанта».

В прошлом сезоне серии А футболист провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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