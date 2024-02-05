В Сербии арестовали экс-игрока «Томи» Петковича после угроз убийством чемпиону НБА

Полиция Белграда арестовала бывшего защитника «Томи» Николу Петковича после угроз убийством в адрес баскетболиста Неманьи Бьелицы, сообщает Sportklub.

Инцидент произошел 3 февраля в столице Сербии. Отмечается, что Петкович начал публично угрожать Бьелице, когда тот находился на детской площадке с семьей.

Экс-футболист кричал: «Я убью твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я возьму твои деньги». А также заявил, что зарежет Бьелицу ножницами. На данный момент Петкович взят под стражу. Полиция ведет расследование.

Петкович выступал за «Томь» в 2010 году на правах аренды из «Айнтрахта». В своей карьере он также играл за «Войводину», «Црвену Звезду», «Аль-Ахли» и другие клубы.

Бьелица завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Он является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт».