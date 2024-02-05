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Сегодня, 11:06

Спортдир «Осиека» об интересе российских клубов к полузащитнику Неясмичу: «Предложений не было»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Осиека» Жозе Бото в разговоре «СЭ» прокомментировал информацию, что полузащитником Дарко Неясмичем интересуются российские клубы.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА и «Рубин» рассматривали кандидатуру 25-летнего футболиста.

«Неясмич очень важный игрок для нашей команды. Чтобы он покинул «Осиек», должно прийти серьезное, в денежном плане, предложение. До меня доносились слухи, что российские клубы им интересуются, но официальных предложений нам не поступало», — сказал Бото «СЭ».

25-летний хорват в текущем сезоне сыграл за «Осиек» 27 матчей и забил 4 гола. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

ФК Осиек
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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