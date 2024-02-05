Агент — о возможном переходе игрока сборной Марокко в «Сочи»: «Сделка уже завершена или близка к завершению»

Марокканский агент Мунир Маамар отреагировал на информацию о том, что защитник «Видада» Яхья Аттият-Аллах близок к переходу в «Сочи».

«У Яхьи Аттият-Аллах нет агента, по крайней мере я не знаю его, но из того, что мне известно, сделка или уже завершена, или близка к завершению на официальном уровне. Его новой команде очень повезло», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов выплатить отступные за 28-летнего игрока в размере 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Аттьят-Аллах провел 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.