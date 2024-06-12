Защитник бельгийского «Эйпена» Филин может вернуться в «Химки»

Защитник «Эйпена» Александр Филин может вернуться в «Химки», сообщает Legalbet.

По данным источника, 27-летний игрок расторгнет соглашение с бельгийским клубом и перейдет в подмосковную команду на правах свободного агента. Футболист уже согласовал контракт с клубом на три года.

В «Химках» предложили защитнику более выгодные личные финансовые условия.

Футболист выступал за «Химки» с лета 2018 по январь 2023 года, после чего перешел в «Эйпен» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел 18 матчей и отметился одной голевой передачей.