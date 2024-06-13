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Сегодня, 13:28

Молдавский хавбек, проходивший просмотры в ЦСКА и «Факеле», заинтересовал швейцарские клубы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», представители двух швейцарских клубов высшего дивизиона просматривали 18-летнего опорного полузащитника Кристиана Паскалуцэ в недавнем матче сборной Молдавии U21 против сверстников из Словакии (1:0).

Паскалуцэ недавно стал свободным агентом, к нему проявляют интерес клубы РПЛ. Прошлой зимой игрок побывал на просмотре в «Факеле», а летом 2023 года — в ЦСКА.

Внимание же со стороны швейцарских команд и клубов итальянской серии В обусловлено тем, что у Паскалуцэ есть и румынское гражданство.

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