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Сегодня, 13:48

Источник: контракт Бердыева с клубом «Туран Товуз» будет рассчитан на один сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Курбан Бердыев в ближайшее время станет главным тренером «Туран Товуз», сообщает Sport24.

По данным источника, 71-летний специалист подпишет контракт с клубом на год — до конца сезона-2024/25. Также в соглашении может присутствовать опция продления еще на сезон.

В минувшем сезоне «Туран-Товуз» занял в чемпионате Азербайджана 6-е место. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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