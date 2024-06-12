Источник: контракт Бердыева с клубом «Туран Товуз» будет рассчитан на один сезон

Курбан Бердыев в ближайшее время станет главным тренером «Туран Товуз», сообщает Sport24.

По данным источника, 71-летний специалист подпишет контракт с клубом на год — до конца сезона-2024/25. Также в соглашении может присутствовать опция продления еще на сезон.

В минувшем сезоне «Туран-Товуз» занял в чемпионате Азербайджана 6-е место. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо».