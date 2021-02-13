В Польше прошел «снежный матч». Одну из команд почти не было видно из-за белой формы
Телезрители матча чемпионата Польши по футболу между «Шленском» и «Вислой» стали жертвами неприятного стечения обстоятельств.
Игра проходила в непростых погодных условиях, поскольку перед ее началом прошел сильный снегопад. Игроки «Вислы» же вышли на поле в полностью белой форме, из-за чего иногда их было сложно рассмотреть на экране.
Матч завершился вничью со счетом 1:1, а в составе «Вислы» 90 минут отыграл бывший футболист ряда российских клубов Фелисио Браун Форбс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю