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В Польше прошел «снежный матч». Одну из команд почти не было видно из-за белой формы

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Матч &quot;Шленск&quot; - &quot;Висла&quot;. Фото Twitter
Матч &quot;Шленск&quot; - &quot;Висла&quot;. Фото Twitter

Телезрители матча чемпионата Польши по футболу между «Шленском» и «Вислой» стали жертвами неприятного стечения обстоятельств.

Игра проходила в непростых погодных условиях, поскольку перед ее началом прошел сильный снегопад. Игроки «Вислы» же вышли на поле в полностью белой форме, из-за чего иногда их было сложно рассмотреть на экране.

Матч завершился вничью со счетом 1:1, а в составе «Вислы» 90 минут отыграл бывший футболист ряда российских клубов Фелисио Браун Форбс.

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