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«Фамаликан» и «Белененсеш» сыграли вничью, Крицюк не пропустил

01:28
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«Фамаликан» и «Белененсеш» не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Португалии (0:0). Ворота гостей защищал российский вратарь Станислав Крицюк.

Чемпионат Португалии

19-й тур

«Фамаликан» — «Белененсеш» — 0:0

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