Хонда покинул «Портимоненсе», не сыграв за команду ни разу

Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда покинул португальский «Портимоненсе», сообщает A Bola 11 февраля. 8 февраля было объявлено о его переходе. Футболист так и не сыграл за команду.

По данным источника, клуб не сумел заявить игрока, несмотря на то, что он пришел свободным агентом. Об этом он узнал на встрече с президентом клуба Родини Сампайю. В связи с этим контракт в силу не вступит, и футболист теперь вновь без клуба. Согласно регламенту, в Португалии ограничен срок дозаявки свободных агентов.

Последним клубом 34-летнего японца был бразильский «Ботафого», который он покинул в качестве свободного агента.