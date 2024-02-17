В «Локомотиве» из Загреба сообщили, что нападающий Горичана останется в клубе. Игроком интересуется «Рубин»

В «Локомотиве» из Загреба сообщили, что нападающий Горичана останется в клубе

Исполнительный директор «Локомотива» из Загреба Деннис Гудасич в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Силвио Горичана в «Рубин».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что хорватский клуб хочет выручить за 23-летнего игрока 1 миллион евро.

«Никаких переговоров с «Рубином» относительно Горичана мы не ведем. Клуб хочет выручить за игрока один миллион евро? Мы хотели бы получить гораздо больше. Игрок останется в «Локомотиве», как минимум, до конца этого сезона», — сказал Гудасич «СЭ».

Горичан в этом сезоне провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. «Рубин» по итогам 18 туров занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.