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Представитель Лесового: «Даниила любят персонал и болельщики. От него требуются только голы и передачи»

Представитель Лесового рассказал об адаптации игрока в «Маккаби» Хайфа
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Шахар Гринберг, представитель полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, в комментарии «СЭ» рассказал об адаптации игрока в «Маккаби» Хайфа.

2 февраля 2023 года Лесовой был арендован «Маккаби» у «Динамо».

«Он адаптируется все лучше и лучше. В последней игре у него была лучшая статистика, учитывая количество минут на поле. Его любят персонал и болельщики. Даниил хороший парень. И всем нам нравится. От него требуются только голы и передачи, и все будет отлично!» — сказал Гринберг «СЭ».

Лесовой сыграл за «Маккаби» два матча и пока не отметился результативным действиями.

Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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