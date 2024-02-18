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Сегодня, 11:45

Александр Кокорин: в каком клубе играет и какие матчи в феврале

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин является игроком кипрского «Ариса». В феврале команде из Лимасола предстоит провести еще как минимум два матча. Ближайший пройдет в воскресенье, 18 февраля в рамках 26-го тура чемпионата Кипра против АЕЛ (начало — 19:00 по московскому времени). Точные дата и время следующей игры будут определены позднее.

Кокорин перешел в кипрский «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины» в сентябре 2023 года. Контракт с российским футболистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. В сезоне-2022/23 Александр уже выступал за «Арис» на правах аренды и был признал лучшим игроком чемпионата Кипра

В феврале 2024 года Кокорин был признан лучшим игроком 2023 года на Кипре по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК). Об этом сообщалось в Telegram-канале футбольного клуба. Также россиянин вошел в символическую сборную года. Лучшей командой признан «Арис».

Кокорину 32 года. Его стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 1 миллион евро. Аренда игрока в «Арисе» рассчитана до 31 мая, а его контракт с «Фиорентиной» — до 30 июня этого года.
«Арис» набрал 53 очка после 25 туров и занимает второе место в турнирной таблице.
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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