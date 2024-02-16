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16 февраля, 09:11

В «Истиклоле» не подтвердили назначение Кержакова на пост главного тренера

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Истиклола» из Душанбе Рустам Хакимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера Александра Кержакова.

Ранее о назначении российского специалиста в «Истиклол» сообщил журналист «Championat.Asia» Нарзулла Сайдуллаев.

«Мы не можем подтвердить эту информацию. Не ведем переговоры с Кержаковым. Наша команда два дня назад возобновила тренировки после Кубка Азии, на котором выступали несколько наших футболистов. В ближайшие дни мы объявим имя нового главного тренера», — сказал Хакимов «СЭ».

11 февраля пресс-служба «Истиклола» сообщила, что клуб не стал продлевать контракт с Игорем Черевченко.

12 февраля Кержаков информировал «СЭ», что ведет переговоры с зарубежным клубом.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Истиклол
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