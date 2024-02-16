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16 февраля, 09:28

Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Алина Савинова
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Немца Юргена Клинсманна уволили с поста главного тренера сборной Южной Кореи по футболу, сообщает агентство Yonhap.

Ранее команда под руководством 59-летнего специалиста не смогла выйти в финал Кубка Азии. В полуфинальном матче Южная Корея уступила Иордании (0:2).

По информации источника, Клинсманн был проинформирован об отставке после встречи с руководством Корейской футбольной ассоциации (KFA), которое посчитало, что специалист утратил роль лидера в сборной. Сам тренер опубликовал пост в социальных сетях, поблагодарив KFA за сотрудничество.

Клинсманн был назначен главным тренером сборной Южной Кореи в 2023 году. До этого он также тренировал национальные команды США и Германии.

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