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15 февраля, 23:05

«Арис» с Кокориным не смог обыграть АПОЭЛ и опустился на второе место в чемпионате Кипра

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арис» на выезде проиграл АПОЭЛу в матче 25-го тура чемпионата Кипра — 0:1. Встреча прошла на стадионе «ГСП» (Никосия).

Единственный гол в матче забил полузащитник Дьемерси Ндонгала на 21-й минуте.

Российский футболист «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом состве и провел на поле весь матч.

«Арис» с 53 очками опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, АПОЭЛ стал первым (56 очков).

Кипр: Первый дивизион. 25-й тур
15 февр, 00:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
1:0
Арис Л

ФК АПОЭЛ
ФК Арис (Лимасол)
5
0
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