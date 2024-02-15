«Арис» с Кокориным не смог обыграть АПОЭЛ и опустился на второе место в чемпионате Кипра

«Арис» на выезде проиграл АПОЭЛу в матче 25-го тура чемпионата Кипра — 0:1. Встреча прошла на стадионе «ГСП» (Никосия).

Единственный гол в матче забил полузащитник Дьемерси Ндонгала на 21-й минуте.

Российский футболист «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом состве и провел на поле весь матч.

«Арис» с 53 очками опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, АПОЭЛ стал первым (56 очков).