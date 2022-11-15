Легенда иранского футбола отказался ехать на чемпионат мира из-за ситуации в стране

Легенда иранского футбола Али Даеи отклонил приглашение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира по футболу-2022.

«В эти дни, когда большинству из нас тяжело, я отказался от официального приглашения посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми. Я хочу быть с вами на родине и выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», — написал Даеи в социальных сетях.

В сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. В октябре появилась информация, что власти Ирана запретили 53-летнему Даеи покидать страну из-за поддержки протестующих. В начале ноября немецкий Der Spiegel сообщил об аресте на родине выступавшего за «Баварию» иранского бомбардира.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. Первый матч иранцы проведут против англичан 21 ноября (16.00 мск).