Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» Демичелис возглавил «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» объявил о назначении на пост главного тренера Мартина Демичелиса. Аргентинский клуб подписал контракт с 41-летним аргентинцем.

«Большое спасибо руководству и всем болельщикам, которые выразили мне свое доверие. Вместе с командой будет работать над тем, чтобы «Ривер Плейт» продолжал свой успешный путь», — отметил Демичелис.

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Mart?n Demichelis firm? su contrato acompa?ado por el Presidente @JorgeBrito y el Vicepresidente @MatiasPatanian y se convirti? en el nuevo entrenador de River Plate. pic.twitter.com/xgafthivqx — River Plate (@RiverPlate) November 16, 2022

С 2003 по 2017 год Демичелис играл в Европе. Он выступал за «Баварию», «Малагу», «Манчестер Сити» и «Малагу».