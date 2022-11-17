Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» Демичелис возглавил «Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» объявил о назначении на пост главного тренера Мартина Демичелиса. Аргентинский клуб подписал контракт с 41-летним аргентинцем.
«Большое спасибо руководству и всем болельщикам, которые выразили мне свое доверие. Вместе с командой будет работать над тем, чтобы «Ривер Плейт» продолжал свой успешный путь», — отметил Демичелис.
С 2003 по 2017 год Демичелис играл в Европе. Он выступал за «Баварию», «Малагу», «Манчестер Сити» и «Малагу».
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