Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:26

Тренер «Шерифа» Вернидуб вернулся на Украину

Данил Алешин
Корреспондент
Юрий Вернидуб.
Фото AFP

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что вернулся на Украину.

«Я попросил разрешения вернуться в Украину. Я уже там. По-другому быть не может», — сказал Вернидуб «СЭ».

Ранее приднестровский клуб не прошел в 1/8 финала Лиги Европы, уступив в ответном матче «Браге» по пенальти.

В чемпионате Молдавии сезона-2021/22 «Шериф» занимает первое место, набрав 44 очка. Команда проиграла всего один матч, два сыграла вничью и в 14 играх одержала победу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Юрий Вернидуб
Футбол
ФК Шериф (Тирасполь)
4
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сергей Юран рассказал о состоянии Юрия Жиркова
Польша отказывается играть с Россией. Тест для ФИФА
Акатьева приехала на финал Кубка России не в лучшей форме. Чемпионке «Хрустального» мешают странные правила
Тренер «Шерифа» Вернидуб вернулся на Украину
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Морозова помог «Целе» победить в матче чемпионата Словении
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости