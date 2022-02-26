Тренер «Шерифа» Вернидуб вернулся на Украину

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что вернулся на Украину.

«Я попросил разрешения вернуться в Украину. Я уже там. По-другому быть не может», — сказал Вернидуб «СЭ».

Ранее приднестровский клуб не прошел в 1/8 финала Лиги Европы, уступив в ответном матче «Браге» по пенальти.

В чемпионате Молдавии сезона-2021/22 «Шериф» занимает первое место, набрав 44 очка. Команда проиграла всего один матч, два сыграла вничью и в 14 играх одержала победу.