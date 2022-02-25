Гол Морозова помог «Целе» победить в матче чемпионата Словении

«Целе» на своем поле победил «Алюминий» в матче 23-го тура чемпионата Словении — 3:2.

Победный гол забил защитник хозяев Григорий Морозов на 84-й минуте. Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

27-летний россиянин во второй раз сыграл за «Целе». 6 февраля он расторг контракт с московским «Динамо», а 14 февраля подписал контракт со словенским клубом на 2,5 года.

«Целе» набрал 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате. «Алюминий» — последний.