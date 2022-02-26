«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Дьирмотом»

«Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, в домашнем матче 22-го тура чемпионата Венгрии сыграл вничью с «Дьирмотом» со счетом 1:1.

В составе гостей на 26-й минуте счет открыл белорусский нападающий Владислав Климович. Хозяева сравняли на 43-й минуте — отличился Форчун Бэсси.

Для Черчесова это седьмой матч во главе венгерской команды (три победы, два поражения и две ничьи).

«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу, имея 43 очка. «Дьирмот» занимает десятое место (24 очка).