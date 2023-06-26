Тренер-аналитик «Ариса» Динабурский считает, что Кокорину удалось реанимировать карьеру на Кипре

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский оценил выступление российского форварда Александра Кокорина на Кипре.

«Кокорин перезагрузил карьеру на Кипре? Можно и так сказать. Сама идея его подписания была довольно логичной: попытаться реанимировать карьеру человека с большим опытом и, как бы то ни было, высоким уровнем и ценными качествами, которых не хватало «Арису». Это и игра между линиями, и умение продвигать мяч разными способами, действовать на разных позициях и с разными напарниками. И, конечно же, тут присутствовала и огромная маркетинговая составляющая. Считаю, что все удалось. Кокорин выкладывался и в играх, и на тренировках. Было видно, что он очень хотел доказать, что еще действительно может. На Кипре Кокорин немного сменил роль и стал более креативным исполнителем. В конце сезона он забил несколько очень важных голов, предопределивших чемпионство «Ариса», и совершенно заслуженно получил звание лучшего игрока сезона», — цитирует Динабурского «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний форвард провел 30 матчей в составе кипрской команды во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. По итогам сезона-2022/23 россиянин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра.