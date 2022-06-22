Торрен покинул пост главного тренера «Галатасарая»

Главный тренер «Галатасарая» Доменек Торрен покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Срок контракта 59-летнего испанца истек 21 июня. Стамбульский клуб решил не продлевать соглашение с тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» является основным претендентом на Артема Дзюбу в Турции.

Торрен возглавлял «Галатасарай» с 14 января 2022 года. Стамбульцы по итогам сезона-2021/22 заняли 13-е место в турнирной таблице.