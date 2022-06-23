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Сегодня, 11:06

Тренер «Ференцвароша» Черчесов отреагировал на информацию об интересе клуба к Дзюбе

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» информацию сайта The Transfer Exchange Show об интересе его команды к приглашению форварда Артема Дзюбы.

— Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке, — сказал Черчесов. — Однако применительно к «Ференцварошу» кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о чем я уже, кстати, говорил. Так что не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих. Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет об представителях других амплуа.

По информации источника, венгерский клуб предложил 33-летнему футболисту трехлетний контракт с годовой зарплатой в 1 миллион долларов.

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Зенит
ФК Ференцварош
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