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«Галатасарай» стал основным претендентом на Дзюбу в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Основным клубом из Турции, заинтересованным в переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы, стал «Галатасарай», утверждает Metaratgings.ru.

Он может удовлетворить финансовые запросы футболиста. От контракта с «Фенербахче» на 1,2 миллиона евро в год Дзюба отказался.

При этом не исключается, что дальнейшие контакты между игроком и «Фенербахче» еще возможны.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/galatasaray-stal-osnovnym-pretendentom-na-dzyubu-1292303/
Артем Дзюба
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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3
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