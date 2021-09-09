«Тобол» выступил с заявлением после положительного допинг-теста у Валиуллина

«Тобол» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу положительного допинг-теста полузащитника Руслана Валиуллина.

«Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана», — говорится в сообщении.

Отметим, что 1 сентября Валиуллин в составе сборной Казахстана сделал дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Украины (2:2). Голы в ворота украинцев стали для 27-летнего футболиста первыми в составе сборной. После этого матча Валиуллин не принимал участия в играх национальной команды против Финляндии (0:1) и Боснии (2:2).