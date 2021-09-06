Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в клубе «Фатих Карагюмрюк»
16:02
Защитник сборной Турции Джанер Эркин покинет «Фенербахче». 32-летний футболист перейдет в «Фатих Карагюмрюк». Контракт с новым клубом будет рассчитан до 2023 года, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.
Эркин с 2007 по 2010 год являлся игроком ЦСКА, за который забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 49 матчах.
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