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Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в клубе «Фатих Карагюмрюк»

16:02
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Защитник сборной Турции Джанер Эркин покинет «Фенербахче». 32-летний футболист перейдет в «Фатих Карагюмрюк». Контракт с новым клубом будет рассчитан до 2023 года, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Эркин с 2007 по 2010 год являлся игроком ЦСКА, за который забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 49 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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