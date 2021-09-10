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«Брюгге» одержал победу в матче с «Остенде»

10 сентября 2021, 23:44
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«Брюгге» обыграл «Остенде» (3:0) в матче седьмого тура чемпионата Бельгии.

Дубль сделал Ноа Ланг. Также отличился Ханс Фанакен. С 45-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Стивена Фортеса.

«Брюгге» набрал 14 очков и на данный момент занимает первое место. У «Остенде» девять очков и девятая позиция.

Чемпионат Бельгии

7-й тур

«Брюгге» — «Остенде» — 3:0 (1:0)

Голы: Ланг, 24, 80, Фанакен, 56

Удаление: Фортес («Остенде»), 45

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Зенит
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22%

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17%

1.63
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Спартак
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Евгений Петров все материалы автора

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