«Брюгге» одержал победу в матче с «Остенде»
«Брюгге» обыграл «Остенде» (3:0) в матче седьмого тура чемпионата Бельгии.
Дубль сделал Ноа Ланг. Также отличился Ханс Фанакен. С 45-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Стивена Фортеса.
«Брюгге» набрал 14 очков и на данный момент занимает первое место. У «Остенде» девять очков и девятая позиция.
Чемпионат Бельгии
7-й тур
«Брюгге» — «Остенде» — 3:0 (1:0)
Голы: Ланг, 24, 80, Фанакен, 56
Удаление: Фортес («Остенде»), 45
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю