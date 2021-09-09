Футболист сборной Казахстана, сделавший дубль в ворота Украины, сдал положительный допинг-тест

Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

«Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией. Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо», — написал у себя в Telegram-канале Кожахмет.

Отметим, что 1 сентября Валиуллин сделал дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Украины (2:2). Голы в ворота украинцев стали для 27-летнего футболиста первыми в составе сборной Казахстана. После этого матча Валиуллин не принимал участия в играх национальной команды против Финляндии (0:1) и Боснии (2:2).