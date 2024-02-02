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2 февраля, 14:41

Президент «Железничара» назвал условия, при которых будет продлен контракт с Игнатьевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Железничара» Зоран Наункович назвал условия, при которых будет продлен контракт с российским нападающим Иваном Игнатьевым.

«Мы думаем, что Иван Игнатьев может помочь нашей команде забивать больше голов. При условиии, что мы останемся в лиге и если Иван почувствует себя в Сербии и Панчево как дома, то есть возможность, что он задержится в нашем клубе не только на полгода, но и останется с нами и на следующий сезон. Для «Железничара» это первый год в Суперлиге, но мы хотим остаться здесь на долгое время», — приводит слова Науковича Sport24.

Сербский клуб объявил о переходе 25-летнего россиянина 30 января.

В январе контракт с Игнатьевым расторг «Сочи». В текущем сезоне он успел провести 12 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

До этого нападающий выступал за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».

Источник: https://sport24.ru/football/news-617261-prezident-zheleznichara-nazval-usloviya-pri-kotorykh-budet-prodlen-kontrakt-s-ignatyevym
Иван Игнатьев
Футбол
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