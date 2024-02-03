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3 февраля, 11:21

В «Сабахе» заявили, что не рассматривают Бердыева на пост главного тренера

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Сабаха» ответили на вопрос «СЭ» о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера.

1 февраля стало известно об уходе с поста главного тренера азербайджанского клуба Мурада Мусаева.

«Как известно, Мурад Олегович Мусаев только недавно покинул команду. На данный момент такого варианта, как назначение Бердыева на пост главного тренера, нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

1 февраля махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Бердыева. 71-летний специалист возглавлял команду с лета прошлого года. «Динамо» ушло на зимний перерыв на первом месте в Мелбет-Первой лиге.

Курбан Бердыев
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