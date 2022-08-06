Суарес забил дебютный гол после возвращения в «Насьональ»

«Насьональ» в матче второго тура чемпионата Уругвая на своем поле встречается с «Рентистасом».

Форвард хозяев Луис Суарес, присоединившийся к команде в конце июля, вышел на поле после перерыва, а на 58-й минуте отметился голом, сделав счет 3:0. Для 35-летнего уругвайца это дебютный мяч после возвращения в «Насьональ».

3 августа Суарес провел первый матч за «Насьональ». Форвард появился на поле на 74-й минуте матча 1/4 финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Гоияниенсе» (0:1).