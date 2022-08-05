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Сегодня, 17:09

Дрис Мертенс согласовал условия контракта с «Галатасараем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Дрис Мертенс продолжит карьеру в «Галатасарае». Он согласовал условия контракта с турецким клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

35-летний бельгиец заключит соглашение до 2024 года. Зарплата футболиста составит 4 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Ранее форвард отклонил предложение «Ювентуса» с зарплатой 5 миллионов евро за сезон.

Мертенс является лучшим бомбардиром «Наполи» со 148 голами. В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента.

Дрис Мертенс
ФК Галатасарай
ФК Наполи
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