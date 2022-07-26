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Суарес достиг принципиальной договоренности о переходе в «Насьональ». Он начинал карьеру в этом клубе

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Луис Суарес объявил в социальных сетях, что достиг принципиальной договоренности о переходе в уругвайский «Насьональ».

35-летний игрок вернется в клуб, где начиналась его профессиональная карьера. В ближайшее время Суарес подпишет с клубом из Монтевидео.

Ранее появлялась информация, что форвард подпишет краткосрочный контракт до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, старт которого запланирован на 21 ноября.

Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истек контракт 30 июня.

Луис Суарес
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