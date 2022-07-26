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Сегодня, 19:13

Суарес может подписать контракт с «Лос-Анджелесом». В команде уже играет Кьеллини

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Луис Суарес близок к переходу в клуб из МЛС «Лос-Анджелес», сообщает Mundo Deportivo.

35-летний уругваец получил предложение от американской команды о краткосрочном контракте.

Последним клубом Суареса был мадридский «Атлетико», который он покинул после завершения сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне нападающий провел 35 мячей в чемпионате Испании, забил 11 мячей.

Отметим, что недавно с «Лос-Анджелесом» подписали контракты Гарет Бэйл и Джорджо Кьеллини.

Во время матча группового этапа чемпионата мира-2014 Уругвай — Италия Суарес укусил Кьеллини в плечо. Международная федерация футбола (ФИФА) по итогам инцидента дисквалифицировала форварда на четыре месяца.

Джорджо Кьеллини
Луис Суарес
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