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Сегодня, 16:50

Спортивный директор «Рейнджерс»: «Дзюба? Это не для нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Рейнджерс» Росс Уилсон заявил, что клуб не заинтересован в услугах нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба? Это не для нас», — приводит слова Уилсона «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба может подписать контракт с «Нижним Новгородом». Зарплата футболиста состовит 12 миллионов за весь срок (по июнь 2023 года) плюс бонусы.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Рейнджерс
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