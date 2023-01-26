Источник назвал условия возможного контракта Дзюбы с «Нижним Новгородом» — 12 миллионов рублей

Стали известны подробности возможного контракта форварда Артема Дзюбы с «Нижним Новгородом», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, изначально обговаривалась зарплата Дзюбы в размере 20 миллионов рублей за весь срок (по июнь 2023 года), но позже цифра снизилась до 12 миллионов плюс бонусы.

Отмечается, что возможный контракт с Денисом Глушаковым будет на меньшие деньги — около 1 миллиона рублей в месяц.