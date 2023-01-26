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Сегодня, 15:44

Источник назвал условия возможного контракта Дзюбы с «Нижним Новгородом» — 12 миллионов рублей

Виктория Кравченко
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны подробности возможного контракта форварда Артема Дзюбы с «Нижним Новгородом», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, изначально обговаривалась зарплата Дзюбы в размере 20 миллионов рублей за весь срок (по июнь 2023 года), но позже цифра снизилась до 12 миллионов плюс бонусы.

Отмечается, что возможный контракт с Денисом Глушаковым будет на меньшие деньги — около 1 миллиона рублей в месяц.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/usloviya-vozmozhnogo-soglasheniya-dzyuby-s-pari-nn-12-mln-rublej-za-vse-vremya-kontrakta/
Артем Дзюба
ФК Нижний Новгород
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